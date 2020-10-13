Bağışıklığınızı doğal yolla güçlendirin! Her tanesi şifa dolu

Bağışıklık sisteminizi doğal olarak güçlendirmek için tüketebileceğiniz 10 gıdadan oluşan bir liste hazırladık.
Araştırmacılara göre badem, özellikle virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E vitamini ve lif bakımından zengindirler, kan şekerinizi de kontrol altında tutabilirler.
Mükemmel derecede sağlıklı bir atıştırmalık olan ayçekirdeği, bağışıklık konusunda da kurtarıcınız olabilir. Alzheimer hastalığı gibi çeşitli kronik hastalıkların riskini azaltır, kalbinizi sağlıklı tutar ve ayrıca hastalığı önler. Ayrıca anne adayları için harikalar yaratır ve fetüsün sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.
Antioksidanlar açısından zengin olan papaya, faydalarla dolu lezzetli bir seçimdir. Bunlardan bazıları iltihapla savaşmak, kanser riskini azaltmak ve sindirimi kontrol altında tutmaktır.
C vitamini, K vitamini ve E vitamini ile kivi astıma yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca soğuk algınlığı ve grip gibi durumları da önleyebilirler. Ek olarak, kivi sindirime yardımcı olabilir ve görme kaybına karşı koruma görevi görebilir.
Bu kolayca bulunabilen baharat vücudunuz için harikalar yaratır. Kolesterolü düşürür, adet ağrısını hafifletir ve vücudun enfeksiyonlarla genel olarak savaşma yeteneğini artırır.
Mürver, antioksidanlarla doludur ve genellikle çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Bu mor meyveler stresle savaşabilir ve bağışıklık sisteminizin iç işleyişini iyileştirebilir.
Ispanağın sağlığınız için iyi olduğu bir sır değil, ama görünüşe göre bu besleyici güç merkezi bağışıklığınız için de harika. Ispanak, sinir fonksiyonlarını, sağlıklı bir kalbi, iyi tansiyonu ve güçlü kasları korumak için gerekli olan harika bir magnezyum kaynağıdır.
Karpuz sadece cildinizi ve saçınızı sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda sindiriminizi iyileştirebilir ve vücudunuzdaki iltihabı azaltabilir.
Bir rapora göre, C vitamini bağışıklık sisteminize 20 şekilde destek sağlayabilir! Birkaç isim vermek gerekirse, beyaz kan hücrelerinizi sağlıklı tutabilir, istenmeyen veya kötü hücreleri öldürebilir ve antikor üretimini artırabilir.
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