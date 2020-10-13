YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bağışıklığınızı doğal yolla güçlendirin! Her tanesi şifa dolu

Bağışıklığınızı doğal yolla güçlendirin! Her tanesi şifa dolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 23 milyondan fazla insan sadece kirli yiyecekler yiyerek hastalanıyor. Ve başka bir rapora göre, gökyüzünde yıldızlar kadar çok farklı virüs var. Vücudumuzun hastalanmasını önlemek için en iyi çözüm, bağışıklığımızı içeriden beslemektir. Neyse ki, başarmak aslında çok kolay.

Bağışıklığınızı doğal yolla güçlendirin! Her tanesi şifa dolu

Bağışıklık sisteminizi doğal olarak güçlendirmek için tüketebileceğiniz 10 gıdadan oluşan bir liste hazırladık.

BADEM

Araştırmacılara göre badem, özellikle virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E vitamini ve lif bakımından zengindirler, kan şekerinizi de kontrol altında tutabilirler.

AY ÇEKİRDEĞİ

Mükemmel derecede sağlıklı bir atıştırmalık olan ayçekirdeği, bağışıklık konusunda da kurtarıcınız olabilir. Alzheimer hastalığı gibi çeşitli kronik hastalıkların riskini azaltır, kalbinizi sağlıklı tutar ve ayrıca hastalığı önler. Ayrıca anne adayları için harikalar yaratır ve fetüsün sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

PAPAYA

Antioksidanlar açısından zengin olan papaya, faydalarla dolu lezzetli bir seçimdir. Bunlardan bazıları iltihapla savaşmak, kanser riskini azaltmak ve sindirimi kontrol altında tutmaktır.

KİVİ

C vitamini, K vitamini ve E vitamini ile kivi astıma yardımcı olabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ayrıca soğuk algınlığı ve grip gibi durumları da önleyebilirler. Ek olarak, kivi sindirime yardımcı olabilir ve görme kaybına karşı koruma görevi görebilir.

ZENCEFİL

Bu kolayca bulunabilen baharat vücudunuz için harikalar yaratır. Kolesterolü düşürür, adet ağrısını hafifletir ve vücudun enfeksiyonlarla genel olarak savaşma yeteneğini artırır.

MÜRVER

Mürver, antioksidanlarla doludur ve genellikle çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Bu mor meyveler stresle savaşabilir ve bağışıklık sisteminizin iç işleyişini iyileştirebilir.

ISPANAK

Ispanağın sağlığınız için iyi olduğu bir sır değil, ama görünüşe göre bu besleyici güç merkezi bağışıklığınız için de harika. Ispanak, sinir fonksiyonlarını, sağlıklı bir kalbi, iyi tansiyonu ve güçlü kasları korumak için gerekli olan harika bir magnezyum kaynağıdır.

KARPUZ

Karpuz sadece cildinizi ve saçınızı sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda sindiriminizi iyileştirebilir ve vücudunuzdaki iltihabı azaltabilir.

C VİTAMİNİ

Bir rapora göre, C vitamini bağışıklık sisteminize 20 şekilde destek sağlayabilir! Birkaç isim vermek gerekirse, beyaz kan hücrelerinizi sağlıklı tutabilir, istenmeyen veya kötü hücreleri öldürebilir ve antikor üretimini artırabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Balık eti ve kılçığından makarna yaptı! Yok satıyor...Balık eti ve kılçığından makarna yaptı! Yok satıyor...
İnanılmaz pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtalar artık... İnanılmaz pişirme hilesi ile haşlanmış yumurtalar artık...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Ünlü çiftten müjdeli haber! Sosyal medyadan duyurdular
Ünlü çiftten müjdeli haber! Sosyal medyadan duyurdular
Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk paylaşım
Latif Doğan'la birlikte otelin iskelesinde...
Latif Doğan'la birlikte otelin iskelesinde...
Yumurtada kan lekesi varsa...
Yumurtada kan lekesi varsa...
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık eti ve kılçığından makarna yaptı! Yok satıyor...
Balık eti ve kılçığından makarna yaptı! Yok satıyor...
Yumurta hakkında bilinmeyenler! Kan lekesi varsa...
Yumurtada kan lekesi varsa...
Hünnap koronavirüse karşı en büyük silah! 20 kat daha fazla C vitamini...
Mucize besin! İçinde 20 kat daha fazla C vitamini bulunuyor
Ağızları şenlendiriyor: Düzce kabağı yöreye has dondurmayla sunuluyor
Ağızları şenlendiriyor! Düzce kabağı...
Balmumunda saklı tat: Deniz hazinesi Bottarga nasıl yapılır?
Balmumunda saklı tat! Herkes merak ediyor
Bin derde deva sumak suyu! Saatlerce dövülüyor
Bin derde deva! Saatlerce dövülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.