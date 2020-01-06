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  4. Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? İşte bağışıklık dostu içecek tarifi

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? İşte bağışıklık dostu içecek tarifi

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Bağışıklık sistemi zayıflamasıyla birlikte ne yazık ki hastalıklar da sıralanır. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık sistemini güçlendirmek için Diyetisyen Yaprak Yılmaz, son derece etkili bir içecek tarifi paylaştı. İşte bağışıklık dostu içecek tarifi.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? İşte bağışıklık dostu içecek tarifi

Her canlı vücuduna yabancı olan virüs, mikrop ve bakteriye karşı savaşmak ister. Bu savaşı bağışıklık sistemi gerçekleştirir. Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflamasından ötürü sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu vakaları ile karşılaşıyoruz. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇMELİSİNİZ

Düzenli oranda su içmek besinlerin hücrelerimize girişine, atıkların boşaltılmasına, hastalığa sebep olabilecek virüs ve bakterilerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

KEFİR TÜKETİN

Bağırsaklar ikinci beyin görevi görür. Bu yüzden bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için önce bağırsakları desteklemeliyiz. Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefir, probiyotik özellik gösteren bir içecektir, kış aylarında sık sık kefir tüketmeye özen göstermelisiniz.

ZENCEFİL

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı savaşır.

NAR

Nar içerisinde bulunan ‘Antosiyanin’ bileşiği ile bağışıklık güçlendirici özellik gösterir. Salatalarınızda, içeceklerinizde nar kullanarak kendinize alternatif oluşturabilirsiniz.

KURU YEMİŞLER

E vitamini yönünden zengin olan kuru yemişler antioksidan özellik göstererek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

SEBZE VE MEYVELER

C vitamini açısından zengin olan sebze ve meyveleri özellikle kış aylarında öğünlerinizden eksik etmemelisiniz.

YEŞİL ÇAY VE BEYAZ ÇAY

Yüksek antioksidan kapasitesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

BAL

Bal tüketimi akyuvar içerisindeki bakteri ve virüslere karşı savunmayı destekler, grip ve virüslere karşı koruyucudur.

BAĞIŞIKLIK DOSTU İÇECEK TARİFİ

Bir su bardağı kefir
Taze zencefil
1/2 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı nar
10 adet badem
Bir çay kaşığı bal

Malzemelerin hepsini blenderdan geçirin. Gün içerisinde ara öğün yerine tüketebilirsiniz.

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