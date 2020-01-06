Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? İşte bağışıklık dostu içecek tarifi

Her canlı vücuduna yabancı olan virüs, mikrop ve bakteriye karşı savaşmak ister. Bu savaşı bağışıklık sistemi gerçekleştirir. Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflamasından ötürü sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu vakaları ile karşılaşıyoruz. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇMELİSİNİZ

Düzenli oranda su içmek besinlerin hücrelerimize girişine, atıkların boşaltılmasına, hastalığa sebep olabilecek virüs ve bakterilerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

KEFİR TÜKETİN

Bağırsaklar ikinci beyin görevi görür. Bu yüzden bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için önce bağırsakları desteklemeliyiz. Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefir, probiyotik özellik gösteren bir içecektir, kış aylarında sık sık kefir tüketmeye özen göstermelisiniz.

ZENCEFİL

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı savaşır.

NAR

Nar içerisinde bulunan ‘Antosiyanin’ bileşiği ile bağışıklık güçlendirici özellik gösterir. Salatalarınızda, içeceklerinizde nar kullanarak kendinize alternatif oluşturabilirsiniz.