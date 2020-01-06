Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? İşte bağışıklık dostu içecek tarifi

Her canlı vücuduna yabancı olan virüs, mikrop ve bakteriye karşı savaşmak ister. Bu savaşı bağışıklık sistemi gerçekleştirir. Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflamasından ötürü sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu vakaları ile karşılaşıyoruz. Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?
Düzenli oranda su içmek besinlerin hücrelerimize girişine, atıkların boşaltılmasına, hastalığa sebep olabilecek virüs ve bakterilerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.
Bağırsaklar ikinci beyin görevi görür. Bu yüzden bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için önce bağırsakları desteklemeliyiz. Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefir, probiyotik özellik gösteren bir içecektir, kış aylarında sık sık kefir tüketmeye özen göstermelisiniz.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı savaşır.
Nar içerisinde bulunan ‘Antosiyanin’ bileşiği ile bağışıklık güçlendirici özellik gösterir. Salatalarınızda, içeceklerinizde nar kullanarak kendinize alternatif oluşturabilirsiniz.
E vitamini yönünden zengin olan kuru yemişler antioksidan özellik göstererek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
C vitamini açısından zengin olan sebze ve meyveleri özellikle kış aylarında öğünlerinizden eksik etmemelisiniz.
Yüksek antioksidan kapasitesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bal tüketimi akyuvar içerisindeki bakteri ve virüslere karşı savunmayı destekler, grip ve virüslere karşı koruyucudur.
Bir su bardağı kefir
Taze zencefil
1/2 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı nar
10 adet badem
Bir çay kaşığı bal
Malzemelerin hepsini blenderdan geçirin. Gün içerisinde ara öğün yerine tüketebilirsiniz.
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