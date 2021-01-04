Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor! Ejder meyvesinin bilinmeyen faydaları

Son yılların popüler meyvesi pitayanın Türkiye’de üretimi ve tüketimi giderek artıyor. Yüksek besin değeri ve farklı tadıyla kısa zamanda çok sevilen pitayanın içeriğine ilişkin bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin bir meyvedir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitlerini de barındırır. İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur. Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. Beslenme ve diyet listelerinde porsiyonuna uymak kaydıyla tüketimine müsaade edebiliyoruz. Bu özel meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor. Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına vesile olabilir.” bilgilerini paylaştı.

PİTAYA İLE ZENGİN KARIŞIMLAR HAZIRLANABİLİR

Pitaya ile zengin karışımlar yapılabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde doğru ve dengeli beslenmek gerekiyor. Üzüm çekirdeği, zerdeçal, zencefil, 1 tatlı kaşığı bal veya dut pekmezi ile beraber hazırlanan macun kıvamındaki karışımlar, koronavirüs salgını döneminde harika bir bağışıklık artırıcı ve COVİD ile mücadelede mükemmel bir doğal savunma oluşturması açısından çok faydalı olacaktır.” dedi.

YERLİ ÜRETİM PİTAYA KULLANILIYOR DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Yüksek miktardaki yerli üretim ve Ar-Ge çalışmaları, pitayanın inovatif ürünlere dönüşmesini sağladı. Girişimci Osman Özcan Kılıçaslan tarafından geliştirilen ejder meyveli macun iç ve dış pazarda yoğun talep görüyor. Ejder meyvesinden üretilen zengin karışımlı macunun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Kılıçaslan, “Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığımız pitaya macunu iç ve dış pazarda yoğun talep görüyor. Amacımız; yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak.” şeklinde konuştu.

