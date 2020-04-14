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Bağışıklık sistemini zayıflatan 5 etken

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Diyetisyen Ferdi Öztürk, bağışıklık sistemini zayıflatan etkenler hakkında bilgi verdi.

Bağışıklık sistemini zayıflatan 5 etken

Diyetisyen Ferdi Öztürk, "Bir canlının vücuduna yerleşen mikroorganizmalar doğuştan var olan bağışıklık sistemi mekanizması ve hücreleri ile vücutta karşılaşırlar. Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Covid-19 salgını bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlattı bizlere. Bu süreçte bağışıklık sistemine en çok zarar veren 5 etkeni bilmeliyiz” dedi.

Öztürk, 5 etkeni şöyle sıraladı:

1) Düzensiz Uyku: Beslenme düzeni, egzersiz ne kadar önemli ise kişinin uyku saati ve kalitesi de bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Evde kaldığımız bu dönemlerde sabaha kadar oturma, gündüz yatıp gece ayakta kalma durumunda gece uyurken vücuttan salgılanan hormonal sıvılar yeteri kadar salınamadığı için bu da kişinin vücut direncinin düşmesine ve enfeksiyonlara yakalanmasını kolaylaştırır. Mümkün olduğunca gece uykusunu tercih edip, ortalama 6-8 saat uyumaya çalışalım.

2) Basit Şekerler(Monosakkaritler): Basit şekerler sindirilmeden direk kana geçerler. Gıda sanayisinde özellikle kek, börek, pasta, meşrubat, şekerlemelere katılan basit şekerler kan şekerini hızlı yükseltirler. Yüksek kan şekeri; vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterilerileri tanıyan özel reseptörlerin hassasiyetini azaltarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bu sebeple basit şeker ve basit şeker içeren besinlerden uzak duralım.

3) Havasız Oda: Oksijeni bol olan hava temiz havadır. Nefes alırken akciğerlerimize dolan oksijen kanın temizlenmesini sağlar. Evde kaldığımız bu zamanlarda nefes alıp verdikçe hava kirlenir. Uzun süre kapalı alanda kalmak yorgunluk, halsizlik yapar. Evimizde odalarımızı sık sık havalandırmak vücut direnci için önemlidir. Hava sirkülasyonu sağlanmazsa bağışıklık sistemi zayıflar.

4) Uzun Süre Aç Kalmak Bağışıklık Sistemini Düşürür: Çok uzun süre aç kalmak vücudun yeteri kadar enerji alamamasına ve şeker dengesinin bozulmasına neden olur. Bu durum bağışıklık hücrelerinin yeteri kadar enfeksiyonlarla savaşamamasına neden olur. Bu süreçte 4-6 saatte bir mutlaka sağlıklı besinler seçerek enerji alınmalıdır.

5) Margarinler ve Trans Yağlar: Margarin veya trans yağ katılarak satılan işlenmiş ve paketlenmiş tüm ürünler vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırır. Sağlığa zararlı olan bu yağlarla yapılmış pizza, cips, patlamış mısırlar, patates kızartması, dondurulmuş yemekler, mayonez ve hazır köfte, salam, sucuk gibi işlenmiş etler özellikle viral salgının olduğu bu dönemde kesinlikle tüketilmemelidir.

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koronavirüse karşı beslenme, bağışıklık sistemini zayıflatan etkenler,

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