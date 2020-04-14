Bağışıklık sistemini zayıflatan 5 etken

Diyetisyen Ferdi Öztürk, "Bir canlının vücuduna yerleşen mikroorganizmalar doğuştan var olan bağışıklık sistemi mekanizması ve hücreleri ile vücutta karşılaşırlar. Dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Covid-19 salgını bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlattı bizlere. Bu süreçte bağışıklık sistemine en çok zarar veren 5 etkeni bilmeliyiz” dedi.

Öztürk, 5 etkeni şöyle sıraladı:

1) Düzensiz Uyku: Beslenme düzeni, egzersiz ne kadar önemli ise kişinin uyku saati ve kalitesi de bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Evde kaldığımız bu dönemlerde sabaha kadar oturma, gündüz yatıp gece ayakta kalma durumunda gece uyurken vücuttan salgılanan hormonal sıvılar yeteri kadar salınamadığı için bu da kişinin vücut direncinin düşmesine ve enfeksiyonlara yakalanmasını kolaylaştırır. Mümkün olduğunca gece uykusunu tercih edip, ortalama 6-8 saat uyumaya çalışalım.

2) Basit Şekerler(Monosakkaritler): Basit şekerler sindirilmeden direk kana geçerler. Gıda sanayisinde özellikle kek, börek, pasta, meşrubat, şekerlemelere katılan basit şekerler kan şekerini hızlı yükseltirler. Yüksek kan şekeri; vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterilerileri tanıyan özel reseptörlerin hassasiyetini azaltarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bu sebeple basit şeker ve basit şeker içeren besinlerden uzak duralım.