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Bağışladıkları kan ile hastaları yaşama bağlıyorlar

14.06.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da düzenli kan bağışında bulunarak hayat kurtaran gönüllüler sağlığı uygun olan herkesi kan vermeye davet ediyor.

Türk Kızılayın Diyarbakır'daki Kan Merkezini ziyaret ederek kan bağışında bulunan gönüllülerden Abdulrezzak Çelik (42) AA muhabirine, yıllar önce radyoda duyduğu kan anonsu üzerine hastaneye giderek bağışta bulunduğunu söyledi.

Bunu düzenli hale getirerek 7 yıldır kan bağışı yaptığını ifade eden Çelik, 21'inci bağışı yapmak için gün saydığını belirtti.

Çelik, "3 ayda bir kan veriyorum. 20'nci bağışımı yapmış bulunmaktayım. Bir can kurtarıyoruz. Sağlığı müsaitse lütfen herkes kan versin." dedi.

ARKADAŞININ ANNESİNE KAN VERDİKTEN SONRA DÜZENLİ BAĞIŞÇI OLDU

Ahmet Kaya da yaklaşık 6 yıldan beri düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirterek, arkadaşının rahatsızlanan annesine kan bağışında bulunduktan sonra bunu düzenli hale getirdiğini anlattı.

Kan bağışı konusunda farkındalığının günden güne arttığını dile getiren Kaya, "17'nci bağışımı yaptım. Daha çok hayatın kurtulabilmesi için Kızılayın da vesile olduğu bu hayır yolunda 'bende varım' demek için 18'inci bağışımı yapmaya geldim." diye konuştu.

"SİZ HİÇ KAN VERDİNİZ Mİ?" YAZILI PANKARTTAN ETKİLENDİ

Diyarbakır'da imamlık yapan Ömer Akçay ise bir pankartta gördüğü yazıdan çok etkilendiğini, bunun üzerine düzenli kan bağışında bulunmaya karar verdiğini aktardı.

"Bir akrabamıza çok acil kan lazımdı. Kızılaya kan almak için gittik ve orada, 'Siz hiç kan verdiniz mi?' yazan pankart gördük. Biz kan vermemiştik, nasıl isteyecektik onlardan? O günden beri kan bağışına alıştık. 2'nci kan bağışım bu. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akçay, kan bağışının can kurtardığı kadar bağışçının sağlığını da olumlu etkilediğini belirtti.

"BÖLGEDE GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇI SAYIMIZ 35 BİN CİVARINDA"

Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezinde görevli Kan Bağış Kazanım Uzmanı Yunus Küçükkaya, sorumluluk alanındaki 6 ildeki kan bağışlarıyla 48 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Türkiye ortalamasına göre günlük 8 ila 11 bin ünite kanın hastanelere ulaştırıldığını, Diyarbakır'da ise bunun günlük 400 ünite kan olduğunu belirten Küçükkaya, şunları söyledi:

"Bölgede gönüllü kan bağışçı sayımız 35 bin civarında. Bunlar düzenli olarak yılda en az 2 defa kan bağışında bulunan bağışçılarımız. Çeşitli faaliyetler yürüterek bağışçı sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kan bağış kültürünü oturtmaya çalışıyoruz. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı 40 binin üzerine çıkartmak. Bölge olarak stokumuzda en az 2 bin-2 bin 500 ünite kan bulundurmamız gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan duyarlılık gösterip kan bağışına gelmelerini istirham ediyoruz. Kanın tek kaynağı insan ve tedarik edilemediğinde ne yazık ki hastalar açısından hayati risk oluşturmaktadır."

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Diyarbakır Kızılay kan bağışı

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