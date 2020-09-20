YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor

Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunda ilçe merkezinde iki önemli hizmeti yerine getirdi.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, hafta sonunda ilçe merkezinde iki önemli hizmeti yerine getirdi. Çevik Kuvvet Müdürlüğü ek hizmet binası belediyenin kendi üretimi olan bazalt taşı asfaltı ile göz kamaştıran bir görüntü kazanırken, Bağcılar Mahallesinde daha önce asfaltlanan cadde ve sokaklarda bu kez kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.
Bağlar Belediyesi, ilçedeki yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetlerini sürdürürken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonundaki tatil günlerinde de yoğun bir çalışma içerisinde yer alıyor. Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde yeni oluşan yerleşim yerlerine kullanışlı yollar kazandıran ekipler, ilçe merkezinde de asfaltlama ve kaldırım yenileme hizmetlerini eş zamanlı olarak devam ettiriyor. Çevik Kuvvet Müdürlüğüne bağlı ek hizmet binasının bulunduğu alanda asfaltlama çalışması yapılarak vatandaşların huzuru ve asayişi için fedakar bir mücadele ortaya koyan emniyet güçleri için modern hale getirildi.

Karantinada olan Beyoğlu telefonla çalışmaları yönlendiriyor
Bağcılar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde asfaltlanan cadde ve sokaklarda ise bu kez kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Baştan sona kadar yenilenen bölgeler yapılan çalışmaların ardında vatandaşların takdirini kazanan görüntülere kavuştu. Eşi Dürdane Beyoğlu’nun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı olarak kendisini evde izole etme kararı alan ve karantinada olduğu için çalışmaları yerinde takip edemeyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, devam eden çalışmalarda ekiplere telefon aracılığıyla talimatlar veriyor. Hizmetlerin aksamaması için tüm tedbirleri alarak aynı disiplin içerisinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, özverili bir çalışma ortaya koyan ekiplere teşekkür etti.

"Hizmette sürekliliği esas alıyoruz"
Hizmette sürekliliği esas aldıklarını belirten Beyoğlu, “Milletimizin güvenliği için fedakarca mücadele ortaya koyan Çevik Kuvvet Müdürlüğümüze ait ek hizmet binasının bulunduğu alanı asfaltlayarak kullanışlı hale getirdik. Güvenlik güçlerimizin huzurlu bir ortamda çalışma yapması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yine Bağcılar Mahallemizde asfaltlamış olduğumuz bölgelerde kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme hizmetlerine devam ediyoruz. Milletimiz hizmetin en güzelini hak ediyor. Biz bu mücadelede hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan milletimize layık olmaya gayret ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:37
Sabah
05:58
Öğle
12:18
İkindi
15:45
Akşam
18:27
Yatsı
19:43
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bağlar’da üstyapı çalışmaları devam ediyor
Bağlar’da üstyapı çalışmaları devam ediyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Güneydoğulu İş Adamları Dolandırıcıların Hedefi Oldu
Güneydoğulu İş Adamları Dolandırıcıların Hedefi Oldu
Ermeni Patriği Memleketi Silvan'da
Ermeni Patriği Memleketi Silvan'da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.