Bağlar Belediyesi okul bölgesine yol kazandırdı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Bağcılar Mahallesinde bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesinin olduğu alana önce yol kazandırdı, ardında da bazalt taşından ürettiği asfaltla bölgeyi yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Okullarda çevre düzenlemesi, fiziki eksiklerin giderilmesi, temel ihtiyaçların karşılanması, üniversite adayları için ücretsiz TYT-AYT kursları açılması, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kırtasiye desteği sağlanması gibi konularda yaptığı hizmetlerle öne çıkan Bağlar Belediyesi, eğitim kurumlarının olduğu bölgelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmaları da gerçekleştirerek takdir topluyor. Bağcılar Mahallesinde bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesinin yer aldığı alanda yeni yol kazandırılarak asfalt döşeme çalışmasıyla kullanışlı hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 kilometrelik alanda önce yeni yol çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra belediyenin Karacadağ bazalt taşından üretmiş olduğu asfalt ile bölgenin tamamı asfaltlandı.

"Her şey milletimiz ve çocuklarımız için"

Çalışmaların son halini inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yarınların umudu ve teminatı olan çocukların huzurlu ve ferah bir ortamda eğitim alması için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Beyoğlu, “Pandemi nedeniyle şu an okullarımız kapalı. Ama biz yine de okullar açılacakmış, örgün eğitim olacakmış gibi kendi imkanlarımızı kullanarak gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim kurumlarının steril koşullara kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.



