YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar Belediyesi yıllardır asfaltlanmayan caddeyi bir günde asfaltladı

Bağlar Belediyesi yıllardır asfaltlanmayan caddeyi bir günde asfaltladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eski Bağlar bölgesinin işlek caddelerinden olan Fatih Caddesinde yaklaşık 1 kilometreyi kapsayan alanı bir günde asfaltladı.AK Partili Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşını Karacadağ bölgesinde kurmuş olduğu Asfalt Plenti ve Taş Kırma- Eleme Konkasör Şantiyesinde asfalta dönüştürerek başlatmış olduğu sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eski Bağlar bölgesinin işlek caddelerinden olan Fatih Caddesinde yaklaşık 1 kilometreyi kapsayan alanı bir günde asfaltladı.
AK Partili Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşını Karacadağ bölgesinde kurmuş olduğu Asfalt Plenti ve Taş Kırma- Eleme Konkasör Şantiyesinde asfalta dönüştürerek başlatmış olduğu sıcak asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır asfaltlanmadığı için kullanılamaz hale gelen mahalle, cadde ve sokakları asfaltlayarak vatandaşların rahat nefes almasını sağlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin eski ve işlek caddelerinden olan Fatih Caddesini bir günde asfaltlayarak önemli bir performans ortaya koydu. Başkan Hüseyin Beyoğlu, asfaltlama makinesinin üzerine çıkarak bir süre çalışmaları yönetti ve ekiplere talimatlar verdi. 1 kilometrelik alanı kapsayan caddedeki asfaltlama çalışmalarını AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ile beraber takip eden Beyoğlu, kısa sürede başarıyla tamamlanan asfaltlama hizmeti nedeniyle belediye ekiplerini tebrik etti.

"Asfaltta kendine yeten belediye haline geldik"
Bağlar Belediyesinin ürettiği asfalt ile kendisine yeten belediye haline geldiğini belirten Başkan Beyoğlu, "Kendi asfaltımızla hem ilçemize hizmet ediyoruz hem de talep gelmesi halinde başka belediyelere ve kurumlara asfalt verebiliyoruz. Bir yıl içinde bu anlamda kendisine yeten bir belediye haline gelmemizi önemsiyoruz. Asfaltladığımız her mahalle, cadde ve sokakta ayrı bir hikaye var. Fatih Caddesi de bunlardan biriydi. Allah’a hamdolsun, yıllar sonra asfalt hizmeti ile tanıştırdık. Milletimize söz verdiğimiz gibi kentimizi dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü asfaltı ile baştan başa ihya edeceğiz" dedi.
Mahalle Muhtarı Dilek Demir’de başkanla gurur duyduklarını kaydederek caddenin önceki halinin çok kötü olduğunu asfaltlama hizmetinden sonra herkesin rahat nefes aldığını söyledi.
Caddenin yıllardır ihmal edildiğini belirten çevre esnafı, yapılan asfaltlama hizmetinden dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:48
Yatsı
21:27

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.