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Bağlar Belediyesinden kış hazırlıklarına devam

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:52 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesi’nde kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışması yaparak, kırsal Tokluca Mahallesi’ne yeni yollar kazandırdı.

AK Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesi’nde kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışması yaparak, kırsal Tokluca Mahallesi’ne yeni yollar kazandırdı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise üç mahalle ve iki caddede esnaf ziyareti ile ev buluşmaları gerçekleştirdi.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin ihya edilmesi çalışmaları kapsamında şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine hizmet götürmeye devam ediyor. Merkez Bağcılar ve Şeyh Şamil Mahallelerinde ara sokaklar ve kaldırımlar yenilerek parke taşı döşemesiyle kış öncesinde kullanışlı hale getirildi. Belediye ekipleri, kırsal yerleşim yerlerine ise yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Tokluca Mahallesinde vatandaşlar tarafından yapılan yeni yerleşim yerlerinde yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Beyoğlu, mahalle ziyaretlerinde ilgi ile karşılandı
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Beyoğlu, ziyaret ettiği Yunus Emre ve 5 Nisan Mahalleleri ile Cengizler ve Yenihal Caddelerinde ilgi ile karşılandı. 5 Nisan Mahallesinde kendisini davet eden bazı vatandaşların evlerine konuk olan Beyoğlu, hem sorun ve talepleri dinledi, hem de yapılan gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği çalışmalarından duyulan teşekkür mesajlarıyla karşılaşarak mutlu bir şekilde ayrıldı.

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