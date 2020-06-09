Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül Seferberliği’ çağrısından sonra Türkiye’de kadınların katılımı ile mahalle buluşmalarını başlatan ilk belediye olan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Ayşe Şan Parkında kadınlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül Seferberliği’ çağrısından sonra Türkiye’de kadınların katılımı ile mahalle buluşmalarını başlatan ilk belediye olan Bağlar Belediyesi, bu buluşmaların ikincisini Ayşe Şan Parkında düzenledi. Etkinliğe, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu ile AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadınlar maske kullanıp sosyal mesafe kuralına göre oturarak etkinliği takip ederken, etkinliğin açılışında konuşan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Gönül Seferberliği’ çağrısı üzerine başlattıkları mahalle buluşmaları kapsamında kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız hepimizi ilgilendiren anlamlı bir çağrı yaptı. Bunun üzerine Türkiye’de mahalle buluşmaları başlatarak kadınlarımızla toplantılar yapmaya başlayan ilk belediye olduk. Kadın olmazsa yaşam olmaz. Kadınlarımızı yaşama kazandırmaya yönelik her türlü müspet çalışmaya destek olacağız. Belediyemizin bu konuda kadınlara destek veren birim ve merkezleri var. Kadınlarımız buralarda mesleki eğitimler alıyor. İşte bu kadınlarımızın öncülüğünde ilçemizdeki kadınların katılımı ile Ayşe Şan Parkımızı kadınlarımızın kendi emekleriyle hazırladığı mahalli yemeklerin hizmetine hazırlıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar sorunlarını anlatması ile etkinlik son buldu.

