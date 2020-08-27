Bağlar Belediyesporun yeni başkanı Ferit Tutşi oldu

Diyarbakır’ı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Liginde (BAL) temsil edecek kulüplerden Bağlar Belediyesporun yeni başkanı ve yönetim kurulu belli oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi’nin kulüp başkanlığına getirildiği kulübün yeni dönemdeki hedefi tüm branşlarda alt yapıya yönelmek ve tesis hamlesini hayata geçirmek olarak belirlendi.

Bağlar Belediyesporun yeni başkanı ve yönetim kurulu, yapılan olağanüstü genel kurul ile belirlendi. Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarının titizlikle uygulandığı kongre toplantısı geçen hafta yapılan ilk kongrenin çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi üzerine bu defa yasaya göre üye çoğunluğu katılım şartı aranmadan yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi kulübün yeni başkanı oldu.

9 kişiden oluşan yönetimde Belediye Başkan Yardımcısı Recep Ergün’un yanı sıra Mirzeydin Yaşar,Güzel Kızoğlu, Uğur Erekli, Mehmet Çağatay, İbrahim İçgil, Sedat Gültekin ve Hüseyin Demir yer aldı.