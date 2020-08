Bağlar Belediyesporun yeni başkanı Ferit Tutşi oldu

“Hedefimiz sağlam bir alt yapı inşa etmek”

Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, sporun doğrularını hayata geçirmek adına gerçekçi politikaları hayata geçirerek tüm branşlarda sporcu yetiştirmeyi ve geleceğe temel oluşturmak üzere de tesisleşme hamlesi başlatmak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun sporun gelişimine her türlü desteği sağladığını belirten Tutşi, “Belediye Başkanımızın desteğiyle yönetimimizi oluşturarak ilk adımı attık. Bundan sonraki hedefimiz sağlam bir alt yapı inşa edip bunu tesisleşme hamlesiyle süsleyerek yarınlara güzel eserler bırakmak olacaktır. Her branşta sporcu yetiştirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora kanalize etmek üzerine bir hedef belirledik. Sporu seven ve gerekli desteği sağlayan Hüseyin Beyoğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm spor kamuoyunun desteğini bekliyoruz.” diye konuştu.