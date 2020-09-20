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Bağlar kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile güzelleşecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çarpık kentleşme nedeniyle yaşanılmaz hale gelen eski Bağlar bölgesinde kentsel dönüşümün en kısa zamanda başlayacağını açıklarken, ilçede yapılacak Millet Bahçesi için de 19 Ekim’de ihale yapılacağını bildirdi.

Bağlar kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile güzelleşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çarpık kentleşme nedeniyle yaşanılmaz hale gelen eski Bağlar bölgesinde kentsel dönüşümün en kısa zamanda başlayacağını açıklarken, ilçede yapılacak Millet Bahçesi için de 19 Ekim’de ihale yapılacağını bildirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bağlarımız bu iki dev proje ile hak ettiği değişimi yaşayacak. Cumhurbaşkanımızın hayali olan akıllı şehirler kapsamına ilçemizi de hazırlamak en önemli hedefimizdir” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Diyarbakır ziyaretine damga vuran iki büyük proje kentin en büyük ilçesi ve kalbi durumundaki Bağlar için düşünülen kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi projeleri oldu. Bakan Kurum, ilçede 53bin metrekare alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, yakında somut adımlar atılacağını kaydetti. Bağlar’da 88 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi projesinin ihalesi 19 Ekimde yapılacak.

"Bağlar, bu projelerle güzelleşecek "
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 buçuk yıla sığdırmayı başardıklarını belirterek çarpık kentleşme yüzünden yaşanılamaz hale gelen eski Bağlar bölgesi için planlanan kentsel dönüşüm projesi ile ilçenin bunca yıllık kamburdan kurtulacağını söyledi.
Millet Bahçesi ile ilçenin nefes alacağını ifade eden Beyoğlu, “Göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımıza destek veren, ilçemizin modern bir şehir haline gelmesi için büyük çaba harcayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Bağlarımız bu projelerle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan akıllı şehirler arasına girme yolunda önemli bir adım atmış olacak” diye konuştu.

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