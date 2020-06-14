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Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi 40 bin nüfuslu Şeyh Şamil Mahallesinde esnafın yer aldığı Cengizler Caddesi ve Peynirciler Çarşısı bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına başladı.AK Partili Bağlar Belediyesi, bir büyük mahallede daha asfaltlama çalışmalarına başladı.

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi 40 bin nüfuslu Şeyh Şamil Mahallesinde esnafın yer aldığı Cengizler Caddesi ve Peynirciler Çarşısı bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına başladı.
AK Partili Bağlar Belediyesi, bir büyük mahallede daha asfaltlama çalışmalarına başladı. 40 bin nüfusu ile ilçenin en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Şeyh Şamil Mahallesine bağlı Cengizler Caddesi ve Peynirciler Çarşısı bölgesinde 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaları AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, buradaki çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak başka mahalle ve caddelere geçeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Karacadağ bazalt taşından üretmiş olduğumuz kaliteli ve uzun ömürlü asfalt ile Bağlar’ımızı hizmete doyuruyoruz. Ekiplerimiz hafta içi ve hafta sonu mesai ayrımı yapmadan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kendi asfaltımızı ürettiğimiz için bu konuda rahatız .Tek bir yerde sorun kalmayana kadar devam edeceğiz. Esnafımızın bulunduğu Cengizler Caddesini ve Peynirciler Çarşısını modern görünümlü hale getiriyoruz. Buradaki çalışmalarımızı kısa sürede bitirdikten sonra hizmet bekleyen diğer bölgelerimize geçeceğiz. Asfaltlama çalışmalarımız tüm vatandaşlarımızın denetimine ve hizmetine açıktır” dedi.

Bağlar’da bir mahalle daha asfalt hizmetine kavuşuyor

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