Bağlar’da metruk bina yıkıldı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri, Muradiye Mahallesinde 20 yıldır sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla metruk haline dönüşerek madde bağımlılığı, fuhuş, insan yaralama ve hırsızlık gibi adli suçların yuvası olan yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Muradiye Mahallesinde 20 yıl önce malikleri tarafından terk edilen ve zamanla kullanılmayarak harabeye dönüşen 190. sokaktaki metruk yapının yıkımı vatandaşın yoğun şikayetleri üzerine belediye tarafından gerçekleştirildi. Her türlü kötü alışkanlık ve istismarın meskenine dönüşen yapının Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından ortadan kaldırılması en çok mahalle sakinlerini sevindirdi.

Yıkımdan memnun kalan vatandaş Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemler altında gerçekleşen yıkımdan sonra yapının bulunduğu alan temizlenecek. Yaşadıkları çilenin sona ermesinden dolayı sevinçli olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, bir buçuk yılda 200’den fazla metruk yapının yıkımını sağlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Başkan Beyoğlu ise eski Bağlar bölgesinde bir buçuk yıldır yoğun bir çalışma yürütmelerine rağmen vatandaşlar için çeşitli riskler oluşturan çok sayıda yapı bulunduğuna işaret ederek, bu yüzden yerinde dönüşüm modeliyle hayata geçirilecek olan kentsel dönüşümü tek kurtuluş reçetesi olarak gördüklerini ifade etti. Beyoğlu, “Bu bina için yoğun şikayet vardı. Vatandaşlar imza topladı ve bize iletti. Biz de güvenlik güçlerinin talebi ve desteğiyle yıkımı gerçekleştirdik. Bağlar halkı bunları hak etmiyor. Sağlıklı koşullarda yaşamak benim vatandaşımın en doğal hakkı. Bu yüzden gelin el ele vererek bu çirkin görüntüleri tarihe karıştırıp yaşanılabilir bir şehir meydana getirelim. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Devletimiz de proje ile ilgili çalışmaları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Halkımızın desteğiyle inşallah bunu başaracağız” dedi.

