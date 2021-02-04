Bağları kopan İzmit Belediyesporlu Erat ameliyat olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’un Beşiktaş maçında çapraz bağları kopan oyuncusu Kübra Erat ameliyat edilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’un başarılı guard oyuncusu Kübra Erat, Beşiktaş maçında rakibiyle girdiği mücadele sırasında sağ diz çapraz bağlarını kopartması sonucu sezonu kapattı. Tedavi altına alınan oyuncunun cuma günü İzmit’te bulunan özel bir hastanede ameliyat edileceği öğrenildi. Erat, ameliyatın arından fizik tedavi çalışmalarına başlayacak.



