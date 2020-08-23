Bağlar’ın sorunları masaya yatırıldı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve kentteki kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile ilçenin sorunları ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

400 binden fazla nüfusu ile Türkiye’de 36 ilden daha büyük olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin sorunları Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile masaya yatırıldı. Bağlar Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurumlarının müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesinin birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilçenin sorunları, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

"Uyum içerisinde çalışarak Bağlar’a hizmet edeceğiz"

Belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 17 aylık dönemde Bağlar’a ciddi hizmetler kazandırdıklarının altını çizerek Vali Karaloğlu’nun öncülüğünde önümüzdeki 3 yıllık sürede Diyarbakır ve Bağlar’da önemli bir değişim yaşanacağına inandıklarını kaydetti. Beyoğlu, "Bağlar’ımız için yararlı sonuçlar meydana getireceğine inandığımız böylesine anlamlı bir toplantı yapılmasını memnuniyetle karşıladık. Valimizin öncülüğünde inşallah kentimiz ve ilçemiz hak ettiği değişimi yaşayacaktır. Belediyemize olan güven ve desteği çalışma azmimizi ve üzerimizdeki sorumluluk bilincini daha da artırmıştır. Verdiği desteklerden ötürü kendilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Valimizle birlikte, uyum içerisinde çalışarak bunu sağlayacağız" dedi.