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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? İşte Mesnevi'den Hikayeler'in sunucusu...

13.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl TRT1 ekranlarında ''Mesneviden Hikayeler'' adında yeni bir program başladı. Mevlana'nın hikayelerinin ve şiirlerinin okunduğu programın sunuculuğunu ise Bahadır Yenişehirlioğlu üstlendi. İzleyiciler Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? İşte Mesnevi'den Hikayeler'in sunucusu...

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? İşte Mesnevi'den Hikayeler'in sunucusu...

TRT 1 ekranlarında ramazan ayı boyunca ‘’Mesneviden Hikayeler’’ adlı program ekranlarda olacak. Programın sunuculuğunu ise geçtiğimiz yıllarda Yedi Güzel Adam, Payitaht Abdülhamid ve Sevda Kuşun Kanadında dizilerinden tanıdığımız Bahardır Yenişehirlioğlu üstleniyor. Mesneviden Hikayeler programında, Mevlana’nın şiirleri okunacak ve hikayeleri anlatılacak.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahardır Yenişehirlioğlu, 6 Mayıs 1962 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra Manisa’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Tunus, Fas, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Dubai, Suriye, Çin, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalar yaptı.

Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığına devam eden Yenişehirlioğlu, romancılığıyla da tanınmaktadır. 2016 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bahadır Yenişehirlioğlu, TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’de Tahsin Paşa karakterini canlandırmıştır.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU EVLİ Mİ?

Bahadır Yenişehirlioğlu evlidir ve iki çocuk babasıdır.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN KİTAPLARI

  • Aşk Çölü (2014)

  • Beyaz Usta Siyah Çırak (2017)

  • Kara Güneş, Aşk Cephesi (2017)

  • Kanaviçe (2017)

  • Kara Güneş (2017)

  • Kerime (2017)

  • Tahta At (2017)

  • Son Hasat (2018)

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU FİLMOGRAFİ

  • Vecihi (Ratip Albay, Sinema Filmi, 2017)

  • Payitaht Abdülhamid (TV Dizisi, 3 Sezon, Tahsin Paşa) 2017-2018)

  • Direniş Karatay (Alpdoğan, Sinema Filmi, 2017)

  • Sevda Kuşun Kanadında (Hüsnü, TV Dizisi, 2016)

  • Yedi Güzel Adam (TV Dizisi, 2014)
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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