Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, aslen nerelidir ve kaç yaşında? İşte Mesnevi'den Hikayeler'in sunucusu...

TRT 1 ekranlarında ramazan ayı boyunca ‘’Mesneviden Hikayeler’’ adlı program ekranlarda olacak. Programın sunuculuğunu ise geçtiğimiz yıllarda Yedi Güzel Adam, Payitaht Abdülhamid ve Sevda Kuşun Kanadında dizilerinden tanıdığımız Bahardır Yenişehirlioğlu üstleniyor. Mesneviden Hikayeler programında, Mevlana’nın şiirleri okunacak ve hikayeleri anlatılacak.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahardır Yenişehirlioğlu, 6 Mayıs 1962 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra Manisa’da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Tunus, Fas, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Dubai, Suriye, Çin, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine araştırmalar yaptı.

Diriliş Postası gazetesinde ve Cins dergisinde köşe yazarlığına devam eden Yenişehirlioğlu, romancılığıyla da tanınmaktadır. 2016 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bahadır Yenişehirlioğlu, TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’de Tahsin Paşa karakterini canlandırmıştır.