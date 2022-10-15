Bahama bayraklı kruvaziyer "Artania" Alanya'da

Bahama bayraklı kruvaziyer "Artania" Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Meis'ten gelerek Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu Alman 835 yolcu ve 500 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular, otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"Artania"nın akşam ilçeden ayrılarak Rodos'a hareket edeceği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz