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Bahama bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire" Marmaris'e geldi

01.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahama bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire" Marmaris'e geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Blue Sapphire", 168 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı.

Kuşadası'ndan ilçeye gelen gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğu Rus olmak üzere 168 turist ve 350 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Limandaki gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Yat Limanı, Kapalı Çarşı, Marmaris Kalesi ile Uzunyalı Sahili başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de otobüslerle Dalyan'a günübirlik tura katıldı.

Gemi, gece saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edecek.

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