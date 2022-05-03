Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend" Bodrum'a geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Star Legend", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Santorini Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 143 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 75 turist ve 193 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Marina Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı. Bazıları da sahilde denize girdi.

Geminin akşam Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz