Bahar Çağlar: İlk maçtan son maça kadar zor olacak

Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun hazırlıklarını sürdüren milli takımın 30 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Şampiyona hazırlıklarının verimli geçtiğini dile getiren Bahar, "En iyi şekilde hazırlanıp ilk maçımızı kazanarak şampiyonaya başlamak istiyoruz. Bu sene daha da bir önemli. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitme hedefimiz var. Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçtan son maça kadar bizi zorlu bir süreç bekliyor. Ümit ediyoruz ki, istediğimiz sonucu alarak ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

16 takımın mücadele edeceği şampiyonada C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacaklarını aktaran milli oyuncu, "Turnuvaya İtalya maçı ile başlayacağız. Slovenya'nın da iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Her maç çok zor geçecek. Tüm takımların hedefi olimpiyatlarda mücadele etmek. Grup maçlarından iyi sonuçlar alarak olimpiyatlara gitme hakkı elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"ENERJİ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"