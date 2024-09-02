Bahar dizisine bomba transfer! 'Başhekim Süreyya Biçer' geliyor

Ekranların sevilen dizisi Bahar yakında 2. sezon çekimleri için sete çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinde bomba bir transfer yapıldı. Ünlü oyuncu Büşra Pekin Bahar dizisine 'Başhekim Süreyya Biçer' rolü ile dahil oldu.

Geçen yılın en çok ses getiren ve izlenme rekorları kıran yeni dizisi Bahar güçlenen senaryosuyla ikinci sezona çok iddialı giriyor.

BAHAR'A BAŞHEKİM SÜREYYA GELİYOR

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başhekim Süreyya’sı belli oldu. Etkili oyunculuğuyla tanınan Büşra Pekin rolün sahibi oldu. Genç ve otoriter başhekim Süreyya’nın hastaneye gelişi dengeleri değiştirecek.

YENİ SEZON YAYIN TARİHİ DE BELLİ OLDU

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi 5 Eylül’de sete çıkıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm ve ekibinin yazdığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül’e yetişmesi planlandığı öğrenildi.