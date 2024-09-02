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Bahar dizisine bomba transfer! 'Başhekim Süreyya Biçer' geliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.09.2024 20:06
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'a bomba bir transfer geliyor. Oyuncuları arasında Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bahar dizisi 1. sezonunun ardından 16. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Yakında kaldığı yerden devam edecek olan Bahar dizisine 'Başhekim Süreyya Biçer' karakterini canlandırmak üzere ünlü bir isim katılıyor. Yeni karakterin dizideki tüm dengeleri değiştirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Ekranların sevilen dizisi Bahar yakında 2. sezon çekimleri için sete çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinde bomba bir transfer yapıldı. Ünlü oyuncu Büşra Pekin Bahar dizisine 'Başhekim Süreyya Biçer' rolü ile dahil oldu.

Geçen yılın en çok ses getiren ve izlenme rekorları kıran yeni dizisi Bahar güçlenen senaryosuyla ikinci sezona çok iddialı giriyor.

BAHAR'A BAŞHEKİM SÜREYYA GELİYOR

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Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başhekim Süreyya’sı belli oldu. Etkili oyunculuğuyla tanınan Büşra Pekin rolün sahibi oldu. Genç ve otoriter başhekim Süreyya’nın hastaneye gelişi dengeleri değiştirecek.

YENİ SEZON YAYIN TARİHİ DE BELLİ OLDU

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“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi 5 Eylül’de sete çıkıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm ve ekibinin yazdığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül’e yetişmesi planlandığı öğrenildi.

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