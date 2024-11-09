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Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç'la ilgili o gerçek ortaya çıktı! Meğer yıllar önce o yarışmaya katılmış... Estetiksiz hali ise dikkat çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.11.2024 14:20
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisinde Çağla karakterine hayat veren oyuncu Elif Andaç Çam'la ilgili gerçek ortaya çıktı. Oyuncu olmak için yıllar önce o yarışmaya katılmış...

Bahar'ın Çağla'sı Elit Andaç'la ilgili o gerçek ortaya çıktı! Meğer yıllar önce o yarışmaya katılmış... Estetiksiz hali ise dikkat çekti!

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar' yayınlandığı ilk günden bu yana fırtınalar estirmeye devam ediyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bahar her hafta daha da reytinglerde yükselmeyi, hikayesiyle etkilemeyi başarıyor.

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Genç oyuncuların ve birçok karakterin sosyal medyada gündem olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken önemli karakterlerden biri de Bahar'ın yakın arkadaşı Çağla oldu. Yetenekli oyuncu Elit Andaç Çam'ın canlandırdığı karakter kısa sürede çok sevildi.

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O YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞ!

Birçok dizi ve filmde yıllardır izlediğimiz Elit Andaç Çam'la ilgili birçok seyircinin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Nurgül Yeşilçay, Müjde Ar ve Sinan Çetin’den oluşan jüri üyelerin yer aldığı ve genç oyuncuların 13 hafta boyunca yarıştığı 'Artiz Mektebi' isimli yarışmaya katıldığı öğrenildi. 2011 yılında yayınlanan yarışmada Elit Andaç Çam da yer almış.

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Ünlü oyuncunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. Burcu Biricik, Alican Aytekin de bu yarışma programından çıkan isimlerden...

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