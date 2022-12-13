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Baharatçıda çıkan yangın korkuttu

13.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir baharatçı dükkanında çıkan yangın yürekleri ağızlara getirirken, yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Yangın, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir aktarcıda öğle saatlerinde meydana geldi.

Baharatçıda çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir baharatçı dükkanında çıkan yangın yürekleri ağızlara getirirken, yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir aktarcıda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.’ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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