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Baharatları ve kokularını merak edenler bu müzeyi ziyaret ediyor

06.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 132 baharat çeşidinin sergilendiği müzede ziyaretçiler baharatları görme, dokunma ve koklama imkanı buluyor - Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Şef Doğa Çitçi: - "Burada konaklama odalarımız var. Yazarlar baharatla ilgili bir yazı veya araştırma yapmak istediği zaman gelip burada konaklayabilecek, çalışmalar yapabilecek"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te açılan Rayiha Baharat Müzesi, ziyaretçilerine çeşitli baharatları görme, dokunma ve koklama olanağı sunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hizmete alınan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 15 Eylül'de resmi açılışı yapılan Rayiha Baharat Müzesi'nde baharata dair her şeyi bulabilmek mümkün. 132 çeşit baharatın bulunduğu üç katlı müzenin girişinde baharatların tarihçeleri ve bitkisinin yanı sıra yemeklerde kullanılan hali gösteriliyor.

Uzmanlar eşliğinde gezdirilen ziyaretçilere, ikinci katta bulunan mutfak bölümünde baharatların öz aromasından elde edilen karışımlarla yapılan tadımlıklar ikram ediliyor.

Müzenin son katında ise akademik çalışma ve araştırma yapanlar için misafirhane mevcut. Kayıt işleminin ardından müzeye gelen araştırmacılar, burada konaklayarak baharata dair her bilgiye ulaşabiliyor, laboratuvarda inceleme yapabiliyor, çalışmalarını rahat bir ortamda sürdürebiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Başkanı Şef Doğa Çitçi, AA muhabirine, baharat müzesinin Türkiye'de bu alanda ilk olduğunu söyledi.

- 132 baharat çeşidi hakkında her şey var

Baharatların yemekler için çok önemli olduğunu dile getiren Çitçi, şöyle konuştu:

"Şu an müzemizde 132 çeşit baharatımız var. Baharat yemek ve gastronominin olmazsa olmazıdır. Bu tesis, baharatı gördüğünüz, dokunduğunuz ve kokladığınız bir tesis. Ayrıca burada biz baharatların özlerini çıkartarak onların değerlerini laboratuvar ortamında ölçüyor ve ortaya çıkarıyoruz. Burada yine konaklama odalarımız var. Yazarlar baharatla ilgili bir yazı veya araştırma yapmak istediği zaman gelip burada konaklayabilecek, çalışmalar yapabilecek. Ayrıca akademisyenler gelip burada bizim yaptığımız işleri ve kendi işlerini takip edebilecek.

Biz zaten kentte bir baharat çalıştayı yapmıştık. Bunun gibi çalıştaya gelen konukları burada artık ağırlayacağız. Üst katta bir restoranımız var. Misafirleri oraya alıyor ve baharatla yapılan yemekleri tattırıyoruz. Yani aslında baharatın assolist olduğu yemekler yapacağız. Yakın zamanda inşallah açılacak. Gelen misafirlere hiç tatmadıkları lezzetleri tattıracağız."

Ziyaretçilerden Derya Coşkun, müzeyi çok beğendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıldığını duyar duymaz buraya geldiğini anlatan Coşkun, "Baharatın kendisi beni çok heyecanlandırdığı için burayı gezmek istedim. Çünkü kokunun peşinde iz sürecek dünyada birçok insan var. Bu konuda çok taze çalışmalar yapılıyor. Bu alanda böylesi zengin bir müze görmedim. O yüzden çok mutlu oldum, şehrim adına gurur duydum. Dünya baharatlarını içeren bir müze olmuş." diye konuştu.

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