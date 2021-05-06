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Baharın habercisi olarak kabul edilen "Hıdırellez" Van'da kutlandı

06.05.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharın habercisi olarak kabul edilen "Hıdırellez" Van'da kutlandı

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Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan Hıdırellez için Van'da da kutlamalar yapıldı.

Tuşba ilçesindeki Akköprü Deresi'nin kıyısına gelen bazı vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, mum yakıp dua etti, tuttukları dilekleri de taş ve odun parçaları ile dere kenarına çizdi.

Dileklerinin kabul olması için dere üzerindeki köprüden 7 kez geçen vatandaşların, dere kenarını aydınlatan mumlarla birlikte taş, odun ve bez parçalarıyla beşik, bebek, gelinlik, ev ve araba çizmeleri dikkati çekti.

Vatandaşlardan Hatice Aslantaş, AA muhabirine, baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez'i her yıl kutladıklarını anlatarak, "Her yıl bu mübarek günde ailecek buraya gelip, dua ediyoruz. Dileklerimizi yazdığımız kağıtları suya bırakıyoruz. Allah böyle bir gecede tüm Müslümanların dualarını, dileklerini kabul etsin." şeklinde konuştu.

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