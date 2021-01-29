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Baharın müjdecisi bademler mevsimi şaşırdı

29.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Baharın gelişini müjdeleyen badem ağaçları mevsim şaşırdı, Aydın’daki badem ağaçları çiçek açtı.Türkiye’nin birçok bölgesinde elverişsiz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Baharın gelişini müjdeleyen badem ağaçları mevsim şaşırdı, Aydın’daki badem ağaçları çiçek açtı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde elverişsiz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Aydın’ın yüksek kesimleri de karla kaplandı. Gece saatlerinde eksi dereceleri gösteren termometreler vatandaşları dondurdu. Soğuk havanın etkisinde olan Efeler ilçesinde Aytepe varyantında bulunan badem ağaçları mevsimi şaşırarak çiçek açmaya başladı. Badem ağaçlarının kış günü çiçek açmasına şaşırdığını ifade eden Aydınlı vatandaşlardan Ayhan Arslantaş, "Her gün bu yolda sabah yürüyüşü yaparım. Bu havada badem ağaçlarının çiçek açtığını görünce çok şaşırdım. Normalde bahar aylarının başladığını bu ağaçlardan anlarız ama bademler de mevsimleri şaşırdı kış günü çiçek açtı" dedi.

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