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Baharın müjdecisi yeşil eriğin sağlığımıza kattığı 6 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Eriği tezgahlarda gördüğümüz şu günlerde yavaş yavaş yaz mevsimi de bize göz kırpmaya başlamış demektir. Mineral ve kalsiyum deposu olan eriğin yaklaşık 2 bin çeşidi bulunuyor. Kütür kütür yeşil erik ise bu 2 bin çeşit arasından lezzeti ve faydalarıyla sıyrılıyor. Yeşil eriğin faydaları nelerdir diyenler için bu 6 madde ile detaylandırdık, buyursunlar.

Baharın müjdecisi yeşil eriğin sağlığımıza kattığı 6 faydası

Ekşi tadıyla kendisine hayran bırakan nadir meyvelerdendir yeşil erik. Seveni çok sever sevmeyeni de ağzına sürmez. Tuzlayıp yemek ise lezzetini arşa çıkarır adeta. Tadına hayran olanlar için yeşil eriğin vücudumuza olan faydalarını anlattık. İşte yeşil eriği daha fazla sevmeniz için 10 neden.

ANTİOKSİDANDIR

Yeşil erik, vücudu organlarımıza zarar veren serbest radikallere karşı korur. Bunun nedeni ise iyi bir antioksidan kaynağı olmasından kaynaklıdır. Hastalıklara karşı meydan okuyan yeşil erik, bağışıklık dostudur aynı zamanda.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

İçerdiği isatin ve sorbitol sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlığın giderilmesini sağlar. Bağırsakların sağlıklı çalışmasında aktif rol oynar. Erik aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır.

KOLESTEROLÜN DÜŞÜRÜLMESİNE YARDIMCIDIR

C vitamini kaynağıdır. Bu sayede kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ancak düzenli yendiğinde bu etkisi ortaya çıkar.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Eriğin güçlü bir vitamin, mineral deposu olduğunu söylemiştik. İçinde bulunan K vitamini sayesinde ise kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olur. Bu etkisinden faydalanmak istiyorsanız uzmanlar yeşil erikten ziyade kuru erik tüketimini tavsiye ederler.

YARA İZLERİNİ AZALTIR

Kan dolaşımını hızlandırdığı için cildin yenilenmesine de yardımcı olur. Hasar görmüş, iz kalmış cildin onarılmasını destekler. Cilt lekelerini de azalttığı bilinmektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Kalorisi düşük bir meyvedir ve lifli bir yapısı vardır. Lifli etkisi sayesinde tokluk hissini uzatır. Diyet yapıyorsanız yemek listenize eriği dahil edebilirsiniz.


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