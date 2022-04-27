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Baharın tonlarına bürünen Akdamar Adası "Badem Çiçeği Festivali"ne hazır

27.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu: - "Doğal güzellikleriyle insanların ortak mirası olan değeri dünyaya tanıtmak için bu festivali düzenledik"

Van Gölü'nde ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuşan Akdamar Adası, ilk kez "Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapacak.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Akdamar Adası, bugünlerde çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzara sergiliyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü ile güzelliğine güzellik katıyor.

Yılın bu ayında Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen ada yarın başlayacak olan "Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenecek festival kapsamında adada hazırlıklar tamamlandı.

Gevaş ilçesinde kortej yürüyüşüyle başlayacak festival kapsamında vatandaşlar, feribot ve teknelerle adaya gelecek.

Artos Dağı eteklerinde havalanacak yamaç paraşütü tutkunları da adanın karşısındaki göl kıyısına iniş yapacak.

Şiirlerin okunacağı, konuşmaların yapılacağı adada, yerel sanatçıların vereceği konserin ardından ziyaretçiler, adada badem çiçekleri arasındaki tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulacak.

- "Van'ın güzel yüzünü dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Festival hazırlıklarını yürüten Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, Akdamar Adası'nın kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Adanın turizm potansiyelini arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Uslu, "Akdamar Adası, Van'ın en önemli tarihi ve turistik mekanlarında biridir. Kentte turizmi hareketlendirmek için etkinlik turizmini ön plana çıkarmak yıl boyunca farklı aktivitelerle Van'ın güzel yüzünü dünyaya tanıtmak istiyoruz. " dedi.

İlk kez adada badem çiçeği festivali düzenleyeceklerini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Bu yıl bir günle sınırlandırılacak şekilde planlama yaptık. Önümüzdeki yıllarda kurumsal bir kimliğe büründürmek istiyoruz. Karşıda karla kaplı Artos Dağı, gölün ortasında inci gibi duran bir ada üzerinde anıt müze konumundaki tarihi kilise insanları cezbediyor. Doğal güzellikleriyle insanların ortak mirası olan değeri dünyaya tanıtmak için bu festivali düzenledik. Amacımız, sadece Van'a yolu düşen insanların uğradığı bir yer değil, nisanda Akdamar'ın bu eşsiz güzelliğine tanıklık etmek için de ziyaretçileri çekmek."

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