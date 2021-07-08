Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, akşam saatlerinde bahçede vakit geçirmek isteyenler için her alana uygun bahçe aydınlatma çözümleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş uzmanları, bahçe aydınlatmasında enerji kullanımı, model, montaj şekli gibi özelliklere göre en uygun seçimin yapılmasını tavsiye ediyor.

Koçtaş, açık havanın keyfini akşam saatlerinde de bahçelerinde çıkarmak isteyenler için bahçe aydınlatma ürünleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler sunuyor.

Enerji kullanımına göre aydınlatma seçiminde elektrikli ya da enerjisini güneşten alarak tasarruf yapılmasına katkı sağlayan solar aydınlatmalar arasından seçim yapılması öneriliyor. Bahçe aydınlatmalarında montaj yapılabilecek uygun alanı olmayanlar ise sapmalı ya da set üstü seçenekleri incelenebiliyor.

Dekoratif bir görünüm de sağlayan orta ya da uzun gövdeli direk, şık tasarımlı sarkıt, duvara monte edilebilen aplik, çoğunlukla montaja ihtiyaç duymayan sapmalı ve set üstü, nem ve toza karşı dayanıklı zincir, LED ampullerle enerji tasarrufu sağlayan projektör, bahçe yolu için spot zemin aydınlatmalar ya da alana hoş bir atmosfer katan mumluklar arasından model seçimi yapılarak bahçe aydınlatması tamamlanabiliyor.

Bahçe aydınlatması için tüm çözümler Koçtaş Yaşayan Evler BLOG'da, ihtiyaç duyulacak tüm ürünler ise Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması ve koctas.com.tr'de.

