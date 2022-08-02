Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor

İSTANBUL (AA) - Qua Granite’in taş görünümlü, mat yüzeyli çevre dostu Vitoria Anthracite ürünü ile bahçelerde fark oluşturuluyor.

QUA Granite'den yapılan açıklamaya göre, dış alanlara özel olarak üretilen Qua Granite'in Vitoria Anthracite ürünü, özel kalınlığı sayesinde uygulama esnasında kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklılık gösteriyor.

Dayanıklılığı sayesinde zaman içinde değişime uğramıyor. Don ve yüksek ısıya dayanımının yanı sıra tuz, küf, yosun ve böcek ilaçlarına karşı direnç sağlıyor.

Yüzde 0,1’in altında su emme düzeyi, kolay temizlene bilirliği ve kayma önleyici özelliği ile dış mekanların ürünü oluyor.

45x90 ve 60x90 ebat seçenekleriyle teras, balkon, çatı güneşlenme alanları, veranda, sahil, plaj, yüzme havuzu, otomobil yolları, metro, havalimanı, istasyon, park, yeraltı geçidi ve villa bahçesi gibi yoğun trafiğe sahip olan alanlarda kullanılıyor.

Uzman döşeme ustası gerektirmeden pratik bir şekilde uygulaması yapılabilen Vitoria Anthracite ürünü, uygulandığı alandan kolaylıkla sökülebiliyor ve başka bir alana tekrar döşenebiliyor.

Qua Granite’in Vitoria Anthracite ürünü, yürüme yolları, çakıl ve kum alt katmanlar oluşturmak için çimen üzerine kuru döşeme şeklinde uygulanabiliyor.

Kuru döşeme sistemi sayesinde ve geleneksel betonarme zemin hazırlanması gerekmediğinden, üzerlerinde yürünmeye ve kullanılmaya hemen başlanabiliyor.

