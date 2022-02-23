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Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

23.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de motoru alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şirinevler Mahallesi Alptekin Sokak'ta ilerleyen 34 YR 5541 plakalı otomobilin motorunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle kadın sürücü ile yanındaki kadın ve çocuk araçtan inerken, vatandaşlar alevleri söndürmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bahçelievler

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