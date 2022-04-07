Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de yeni başlanan bir inşaat çalışmasının ön tarafında yer alan ve vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 45 yıllık 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'ta yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle sokakta bulunan 45 yıllık 4 katlı binanın zaman zaman sallandığını gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulundukları binadan örnekler aldı. Betonda dökülmeler ve çatlaklar tespit edilen bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Belediye ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, bina sakinlerinin çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.

