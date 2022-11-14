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Bahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı

14.11.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler Belediyesi ve Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle düzenlenen Çiğ köfte Festivali'nde vatandaşlara 5 ton çiğ köfte ikram edildi.

Bahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı

Kamu Binaları Meydanı'nda düzenlenen Çiğ köfte Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, festivalde vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulundu.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Bahadır, "Yaklaşık 50 arkadaşımız 5 ton çiğ köfte yoğuruyor. Şimdi Bahçelievlerli komşularımıza ve tüm Doğu, Güneydoğulu hemşerilerimize çiğ köfte ikram edeceğiz. Derneğimizin başkanı, yönetimi ve ustalarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm komşularımızı bekliyoruz. Hem çiğ köfte yiyeceğiz hem eğleneceğiz. Yaklaşık 50 bin kişiyi bekliyoruz. Herkese yeter. Gelsinler çiğ köftemizi bölüşürüz." diye konuştu.

Sanatçı Murat Kurşun'un konser verdiği ve sıra gecesi etkinliğinin de yer aldığı festivalde, Adıyaman Harfane Grubu da Adıyaman türküleri seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Belediyesi cigkofte

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