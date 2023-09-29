Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Özgür Çoban için Yenibosna Cemevi'nde tören düzenlendi.
Törene, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ile Çoban'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Özgür Çoban'ın cenazesi, buradaki törenin ardından götürüldüğü Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Patlamada hayatını kaybeden Ahmet Bal'ın cenazesi ise Esenler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Sultangazi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.
Ahmet Bal'ın bir senelik evli olduğu öğrenildi.
OLAY
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.
Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı.