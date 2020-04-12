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Bahçesaray bedediyesi evde kalan vatandaşları unutmadı

VAN HABERLERİ  | 12.04.2020 19:44 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanlığı, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamayan yardıma muhtac ve ihtiyacçlarını bildiren vatandaşların yardımına koşuyor.İçişleri Bakanlığı: ’2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan il ve ilçelerde vatandaşlara ekmek dağıtımı ve İhtiyaçları Vali, kaymakamlıklık ve belediyeler tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Grubu vasıtasıyla evlere ekmek servisi yapılıyor.

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanlığı, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkamayan yardıma muhtac ve ihtiyacçlarını bildiren vatandaşların yardımına koşuyor.
İçişleri Bakanlığı: ’2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan il ve ilçelerde vatandaşlara ekmek dağıtımı ve İhtiyaçları Vali, kaymakamlıklık ve belediyeler tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Grubu vasıtasıyla evlere ekmek servisi yapılıyor. Bu kapsmanda Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Yardıma muhtaç ailelere ve belediyeye ulaşarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların ihtiyaçları baskan yardımcısı Ramazan Takmaz’ın nezaretinde yapıldı.

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Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
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