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Bahçeşehir görevlileri yangın eğitimi aldı

19.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Düzce’de yeni yönetim oluşturarak ismini yenileyen Bahçehir A.Ş.’de görevli personeller yangın eğitiminden geçirildi.

Düzce’de yeni yönetim oluşturarak ismini yenileyen Bahçehir A.Ş.’de görevli personeller yangın eğitiminden geçirildi. Düzce İtfaiye Müdürlüğü’nün verdiği eğitimde Bahçeşehir bölgesinde görev yapan bahçıvan ve apartman görevlileri yangın anında yapması gerekenleri öğrendiler.
Düzce Belediyesi tarafından Kalıcı Konutlar bölgesinin adı, depremi çağrıştırdığı gerekçesiyle Bahçeşehir olarak değiştirilmişti. Yeni yönetimde oluşturulan Bahçeşehir Bölgesi’nde park ve bahçeleri düzenlemek üzere bahçıvanlar ve bina temizlik ve onarımları için bina sorumluları iş başı yapmıştı. Yeni oluşumla birlikte işbaşı yapan bahçıvan ve bina sorumluları, karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı eğitim görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçeşehir’de görevli personellere yangında yapılması gerekenler anlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından önce teorik olarak verilen bilgilerin ardından pratik olarak ta görevliler, yangın söndürme eğitimi aldı. Eğitimlerde yangınla karşılaşıldığında yapılması gerekenler, yangın tüpü kullanma, binalardaki yangına müdahale alet ve cihazların doğru kullanımı konusunda bilgiler verildi.

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