Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

Bahçeşehir Koleji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jamal Jones yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş eldin Jamal" ifadelerine yer verildi.
27 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Jones, son olarak Yunan ekibi Ionikos Nikaias'ta forma giymişti.
(AA)
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