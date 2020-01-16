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  4. Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jamal Jones'u kadrosuna dahil etti.

Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Jamal Jones'u transfer etti

Bahçeşehir Koleji'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jamal Jones yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş eldin Jamal" ifadelerine yer verildi.

27 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Jones, son olarak Yunan ekibi Ionikos Nikaias'ta forma giymişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji Basketbol Jamal Jones süper lig

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