Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta? Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef basketbol maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 9. Hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak müsabaka için nefesler tutuldu. Aynı puanda bulunan iki takım da galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef basketbol maçı bu akşam saat 20:30’da başlayacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef basketbol maçı beINSports 5’ten canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Nef’te Dylan Ennis 15.75 sayı ve 4.5 ribaunt ortalaması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bahçeşehir Koleji’nde ise Jamar Smith 13.33 sayı ortalaması ile en skorer oyuncu konumunda yer alıyor. İki takımın mücadelesinde bireysel oyuncu performansları merak ediliyor.

