YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu

Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu

30.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu

İZMİR (AA) - Bahçeşehir Koleji, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un forma sırt sponsoru oldu.

Giresunspor'un yarın İzmir'de oynanacak Menemenspor maçı öncesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Bahçeşehir Koleji'nin bu desteğinin hedefledikleri Süper Lig yolunda kendilerine önemli bir katkı vereceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin bir çok gelirden mahrum kaldığını hatırlatan Karaahmet, yeni sponsorlarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de eğitimin spor ve sanattan ayrı düşünülemeyeceğini, Türkiye genelinde kulüplere çeşitli sponsorluklarla destek olduklarını kaydetti.

Giresunspor'un Giresun'un önemli bir markası olduğunu, elde edeceği her başarının kentin tanıtımını ve kente gelecek yatırımları artıracağını kaydeden Yücel, şöyle konuştu:

"Giresunspor'a verilen her desteğin Giresun'a verildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Takım çok iyi gidiyor, maşallah diyorum. Son 7 maçını da kazandı ve gol yemedi. Yarın da Menemenspor maçı var. İnşallah buradan da 8'de 8 ile ayrılırız. Umarım ikinci yarıda da ipi göğüsleriz."

Yücel, sponsorluğa vesile olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Giresun Valisi Enver Ünlü'ye de teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:30
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Göztepe, Denizlispor maçına hazır

Göztepe, Denizlispor maçına hazır

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

250 hane yıllar sonra kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak

250 hane yıllar sonra kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak

Türk Kızılayı, İzmir birincisi Aliağa’ya geliyor

Türk Kızılayı, İzmir birincisi Aliağa’ya geliyor

Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek

Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.