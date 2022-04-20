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Bahçeşehir Koleji kupaya çok yakın! Reggiana'yı deplasmanda 72-69 mağlup ettiler...

20.04.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup finalinin ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia'yı 72-69 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Bahçeşehir Koleji kupaya çok yakın! Reggiana'yı deplasmanda 72-69 mağlup ettiler...

FIBA Europe Cup finalinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımına konuk oldu.

NTV ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan Unipol Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Erhan Ernak'ın ekibi oldu. İlk çeyreği 19-18 üstünlükle noktalayan Bahçeşehir Koleji devreye 6 sayı farkla girdi: 34-40.

Üçüncü çeyrekte savunma dozajını artıran Bahçeşehir Koleji, karşı potada da isabetli oynadı ve son on dakikaya 63-47 önde girdi.

Son çeyrekte farkı eritme adına yüklenen Reggio Emilia, 13-0'lık seriyle skora ortak oldu. Ev sahibi takım maçın bitimine 3 dakika kala skoru 62-67'ye getirmeyi başardı. 1 sayıya kadar inen farkta üstünlüğünü koruyan temsilcimiz parkeden 72-69 galip ayrıldı.

4 oyuncunun çift hanelere çıktığı Bahçeşehir Koleji'nde Jamal Jones 12, Kartal Özmızrak 11, Jamar Smith 11 sayıyla oynadı. Ev sahibi takımda ise Andrea Cinciarini 20, Justin Blake Johnson 16 sayı üretti.

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