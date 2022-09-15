Bahçeşehir Üniversitesi ağ altyapısını Huawei ile yeniliyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, Türkiye’deki 20'nci yılında, eğitimde dijitalleşme sürecindeki faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi arasında geniş kapsamlı yüksek hızlı internet projesine imza atıldı.

Huawei, Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan anlaşma doğrultusunda, Kemerburgaz’da bulunan BAU Future Kampüs alanının internet altyapısını, en güncel Wi-Fi 6 bağlantısıyla yeniledi. Bu projeyle, yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin yanı sıra, kampüste görev yapan idari personel ve akademisyenler de yüksek hızlı internetin avantajlarından yararlanabiliyor.

Bu kapsamda, Kemerburgaz’da yer alan BAU Future Kampüs’ün altyapısı, şirketin "Yeni Nesil Üniversite Kampüsü" çözümleri kullanılarak yüksek hızlı internet alt yapısına sahip oldu.

Kablosuz network altyapısının Wi-Fi 6 ile yeniden yapılandırıldığı 180 bin metrekarelik kampüste yer alan tüm yapılar, bu kapsama alanına dahil edildi. Geniş kapsama alanı için 250'den fazla erişim noktası kullanılan çalışma ile kablosuz erişim alanları, IoT (Nesnelerin İnterneti) işlevleri için de hazır hale geldi. Bu sayede ileride hayata geçirilebilecek IoT projelerindeki olası alt yapı sorunlarının da önüne geçildi.

Proje ile ayrıca kampüsün ağ altyapısı, 5G teknolojisi ile de uyumlu 10 GB fiber değerine yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Teknoloji alanında global bir marka olan Huawei ile güzel bir iş birliğine başlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz yeni teknolojileri, eğitime entegre etmede öncü bir eğitim kurumudur. Huawei ile olan iş birliğimizle de network alt yapılarımızı güçlendirdiğimizi ifade etmek isterim. BAU Future Kampüsümüzde akıllı laboratuvarlar; 5G Teknoloji laboratuvarımız, Nano Aygıtlar Araştırma Laboratuvarımız, Akıllı Malzemeler İmalat Teknolojileri Laboratuvarımızla birlikte girişimcilerimiz, startup projelerimiz, şirketlerimiz çok güzel bir üretim ekosistemi içerisinde yer alıyor.

Tüm akademisyenlerimizin, personelimizin, öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin kullanımına açık olan bu sistemlerimizin kesintisiz ve sürdürülebilir çalışması için ağ altyapımızı 5G ile uyumlu 10 GB fiber değerine yükselttik. Bununla birlikte süreçleri devam eden Genel Bulut projesinde de Huawei ile bir arada olacağız."

Huawei Türkiye bu iş birliğinin devamında, Genel Bulut projesinde de Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği yapmayı planlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi bu proje ile Huawei Türkiye’nin hayata geçirdiği Genel Bulut projesine dahil olan, sektördeki ilk eğitim kurumu olacak.

