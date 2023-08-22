YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme

Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme

22.08.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Bahçeşehir’de vale cinayeti şüphelileri yakalama çalışması çerçevesinde Arnavutköy’de durdurulmak istenen şüpheli şahıslar polise ateş ettikten sonra kaçtı.

Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme

Şahıslar Hadımköy’de bir fabrikanın önünde kaçtıkları aracı bırakırken yoldan geçen bir aracı gasp edip kaçmaya devam etti.

Olay, geçtiğimiz hafta Bahçeşehir’de yaşanmıştı. Bir mekandan anahtarını çaldıktan araçla kaçan şahıslar kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin’i öldürüp kaçmıştı. Olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları çerçevesinde Arnavutköy’de çalışma yapan polis bir aracı ve içindekileri durdurmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre şahıslar polise ateşle karşılık verip kaçtı. Aracı Hadımköy’de bir fabrikanın önüne bırakan şahıslar yoldan gasp ettikleri bir başka araçla ise kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıElazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiAlev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Uşak Belediyesinden ’Aileler Kartingde Yarışıyor’ etkinliğiUşak Belediyesinden ’Aileler Kartingde Yarışıyor’ etkinliği
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
21:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Aybüke eczanesi
Kadikoy
Manolya eczanesi
Sisli
Seren eczanesi
Avcilar
Zuhal eczanesi
Esenyurt
Limon eczanesi
Beykoz
Hisarüstü eczanesi
Umraniye
Kaya eczanesi
Sultangazi
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.