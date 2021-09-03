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Bahçesinde foseptik çukuru kazarken Orta Çağ'a ait tünel buldu

03.09.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçesinde foseptik çukuru kazarken Orta Çağ'a ait tünel buldu

Bahçesinde foseptik çukuru kazarken Orta Çağ'a ait tünel buldu

Adıyaman'da foseptik çukuru kazımı sırasında, 80 metre uzunluğunda Orta Çağ Dönemi'ne ait tünel yapısı belirlendi.

Hacı Güngör, merkeze bağlı Boğazkaya köyünde evinin bahçesine foseptik çukuru kazdığı sırada tünel yapısıyla karşılaşması üzerine durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler ip sarkıtarak girdikleri ve inceleme yaptıkları 80 metre uzunluğundaki tünelin Orta Çağ Dönemi'ne ait olduğunu ve 3 kola ayrıldığını tespit etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, kendilerine gelen bilgi sonrası ekiplerin alana giderek inceleme yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Bölgede daha önceleri sondaj çalışması yapıldığı için tünelin içerisinde yer yer çökmeler oluşmuş. İnsan eliyle yapılmış olan izleri gördük. Orta Çağ dönemine ait olan bu tünel yapısı önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünelde 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz." dedi.

Müze Müdürlüğü ekiplerince, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurduğu öğrenildi.

Bahçesinde foseptik çukuru kazarken Orta Çağ'a ait tünel buldu

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