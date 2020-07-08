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Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul

ANTALYA HABERLERİ  | 08.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine, yolcu uçağının ardından savaş uçağının da yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor - Okul müdürü Haldun Çevik: -"Bahçesinde hem gerçek bir 737-400 classic tipi yolcu uçağı hem de F-4 Phantom savaş uçağı olan tek okul olduk" - "Helikopter için girişimlerimizi başlattık. Olumlu sonuç alırsak bir helikopterin de sahibi olacağız"

SİNAN ÖZMÜŞ - Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağının ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından hibe edilen Boeing 737-400 classic tipi eski yolcu uçağının ardından lisenin bahçesine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hibe edilen uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağının yerleştirilmesinin heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, getirilen uçaklar üzerinde uygulamalı eğitim alıyor.

Türkiye'deki tematik liselerden biri olan okulun bahçesine bir de helikopter yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

- "Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz"

Okul müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun destekleriyle okullarına üç yıl önce yerleştirilen yolcu uçağının hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktaran Çevik, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını dile getirdi.

Böylece başarılarının arttığını anlatan Çevik, "Bahçemize getirilen savaş uçağıyla, dünyada bir ilki başardık. Bahçesinde hem gerçek bir 737-400 classic tipi yolcu uçağı hem de F-4 Phantom savaş uçağı olan tek okul olduk. Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

- Şimdiki hayalleri helikopter

Çevik, bundan sonraki aşamada hayallerinin okula bir helikopter kazandırmak olduğunun belirterek, "Biz hayalleri kuruyor, onları gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Helikopter için girişimlerimizi başlattık. Olumlu sonuç alırsak bir helikopterin de sahibi olacağız. İnşallah bizim öğrencilerimiz, gelecekte milli ve yerli savaş uçakları, insansız hava araçları, yolcu uçakları ve eğitim uçaklarının üretiminde çalışırlar. Bizler de bu gururu yaşarız." sözlerine yer verdi.

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