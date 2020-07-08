Bahçesinde yolcu ve savaş uçağı olan okul

Bakan Çavuşoğlu'nun destekleriyle okullarına üç yıl önce yerleştirilen yolcu uçağının hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü aktaran Çevik, öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını dile getirdi.

Türkiye'deki tematik liselerden biri olan okulun bahçesine bir de helikopter yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

SİNAN ÖZMÜŞ - Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yolcu uçağı ve savaş uçağı nın ardından bir de helikopter yerleştirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Böylece başarılarının arttığını anlatan Çevik, "Bahçemize getirilen savaş uçağıyla, dünyada bir ilki başardık. Bahçesinde hem gerçek bir 737-400 classic tipi yolcu uçağı hem de F-4 Phantom savaş uçağı olan tek okul olduk. Açık hava müzesine gitme yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

- Şimdiki hayalleri helikopter

Çevik, bundan sonraki aşamada hayallerinin okula bir helikopter kazandırmak olduğunun belirterek, "Biz hayalleri kuruyor, onları gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Helikopter için girişimlerimizi başlattık. Olumlu sonuç alırsak bir helikopterin de sahibi olacağız. İnşallah bizim öğrencilerimiz, gelecekte milli ve yerli savaş uçakları, insansız hava araçları, yolcu uçakları ve eğitim uçaklarının üretiminde çalışırlar. Bizler de bu gururu yaşarız." sözlerine yer verdi.

