Bahçeye kaçan topunu almak isteyen çocuğu önce elektrik çarptı sonra teller kesti

Ev sahibi ise görüntü almak isteyen gazetecinin telefonunu gasp ederek küfürler edip görüntüleri sildi. O anlar ise kayıtta kalan cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay Paşacık Mahallesi 1617 Sokak’ta bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla top oynarken topun müstakil evin bahçesine kaçması sonucu Efekan Ulutaş (14) korkuluklara tırmanıp bahçeden topunu almak istedi. Beton duvarın üzerine çıkmak için demir korkuluğa tırmanan çocuk beton duvar ve üzerinde bulunan demir korkuluğun üstündeki jiletli tellere elektrik verilmesi sonucu elektriğe kapıldı. Elektrik çarpması ile jiletli tellere takılarak evin bahçesine düşen çocuk hem elektrik çarpması hem de jiletli tellerin kesmesi sonucu yaralandı. Elektrik çarptığı için bahçede yaralı halde mahsur kalan çocuğa kimse müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri evin bahçe kapısından içeriye girerek çocuğa ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Vücudunun çeşitli yelerinde jilet kesiği olan ve elektrik çarpması ile yaralanan çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

EV SAHİBİNİN GAZETECİNİN TELEFONUNU GASP EDİP KÜFRETTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayı haberleştirmek için olay yerine gelerek görüntü çeken gazeteci ise ev sahibinin gaspıyla karşı karşıya kaldı. Ev sahibi Fatih T. tarafından telefonu zorla alınarak gasp edilen gazeteci uzun süre telefonunu almak için ricada bulunurken, kayıt yaptığı esnada alınan telefonu kayıtta kaldığı için o anlar da cep telefonunun kamerasına anbean yansıdı. Gazeteci ısrarla “Telefonumu alabilir miyim?” derken Fatih T. isimli ev sahibi, “Çek git şuradan. Çek git şuradan diyorum. Terbiyesizlik yapma, telefonunu da seni de” diyerek küfürler etti. Telefonu uzun süre vermeyen ev sahibi ve yakınları telefonla gazetecinin çektiği görüntüleri sildi. Gazetecilerin durumu polise bildirmesi üzerine telefon gazeteciye verilirken gazeteci ev sahibi Fatih T.’den şikayetçi oldu.

BÜTÜN VÜCUDUMU ELEKTRİK ÇARPTI

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Efekan Ulutaş ise yaşadığı olayı kameralara anlattı. Topunu almak için duvara tırmanmak istediğini belirten Efekan Ulutaş, “Elektrik çarptı beni. Kaburgalarım demire ve tele değdi. Bütün vücudumu elektrik çarptı. Hissettim o elektriği. Hatta parmağımda tele takıldı 3 dikiş attılar” diye konuştu.

