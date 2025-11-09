SPOR

Bahis skandalı büyümeye devam ediyor... Şimdi de Interpol devrede! 600 futbolcu ifade verecek

Türk futbolunda yasa dışı bahis skandalı büyüyor. İlk dalgada hakemlerin cezalandırılmasının ardından, ikinci aşamada 600’e yakın futbolcunun ifadeye çağrılacağı öğrenildi. İnterpol’ün de dahil olduğu soruşturma, Arnavutluk ve Kıbrıs bağlantılarına uzanıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türk futbolunda yasa dışı bahis skandalı büyüyerek devam ediyor. İlk etapta hakemleri sarsan soruşturmanın ardından, ikinci dalganın futbolcu ve kulüp yöneticilerine uzandığı öğrenildi. Önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun yasa dışı bahis kapsamında ifadeye çağrılması bekleniyor.

ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI

Bahis skandalı büyümeye devam ediyor... Şimdi de Interpol devrede! 600 futbolcu ifade verecek 1

Olayın boyutları Türkiye sınırlarını aşmış durumda. İnterpol’ün de dikkatini çeken dosyada, Türk futbol camiasından bazı isimlerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis siteleri üzerinden işlem yaptığı öne sürülüyor. Türk emniyeti ile paylaşılan veriler, futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerden oluşan geniş bir ağın mercek altına alındığını gösteriyor.

HAKEMLERLE BAŞLADI, FUTBOLCULARA SIÇRADI

Bahis skandalı büyümeye devam ediyor... Şimdi de Interpol devrede! 600 futbolcu ifade verecek 2

Skandalın fitilini, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim Pazartesi günü Riva’da yaptığı açıklama ateşledi. Hacıosmanoğlu, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var” sözleriyle futbol kamuoyunu adeta sarstı.

PFDK VE TAHKİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bahis skandalı büyümeye devam ediyor... Şimdi de Interpol devrede! 600 futbolcu ifade verecek 3

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi 28 Ekim akşamı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. 31 Ekim’de yapılan toplantıda alınan kararlar, Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. 152 hakemden 149’una 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi. Bu cezaların Tahkim Kurulu tarafından onaylanması halinde, birçok hakemin kariyerinin sona ermesi bekleniyor.

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİN EN BÜYÜK SKANDALI

Bahis skandalı büyümeye devam ediyor... Şimdi de Interpol devrede! 600 futbolcu ifade verecek 4

Yasa dışı bahis operasyonunun ikinci dalgası, futbolun en üst kademelerine kadar uzanabilecek bir sürecin habercisi olarak görülüyor. İnterpol ve Türk emniyeti arasındaki iş birliği sürerken, gözler şimdi soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğine çevrildi. Türk futbolu, son yılların en büyük krizlerinden birine hazırlanıyor. (Türkiye Gazetesi)

