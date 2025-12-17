SPOR

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama geldi

Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama geldi. Dosya içeriğinin basına sızdırıldığını savunan avukatlar, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladılar. Açıklamada ayrıca bir duruma daha dikkat çekildi ve "Müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın avukatları açıklamada bulundu. Soruşturmadaki 'gizlilik' kararına dikkat çeken avukatlar, dosya içeriğinin basına sızdırıldığını belirterek 'algı operasyonu' vurgusu yaptı.

Yapılan açıklamada, "Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş ın avukatlarından açıklama geldi 1

"MASUMİYET KARİNESİNİN AÇIKÇA İHLALİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı! Mert Hakan Yandaş ın avukatlarından açıklama geldi 2

"DOSYA İÇERİKLERİNİN BASINA SIZDIRILMIŞ OLMASI KABUL EDİLEMEZDİR"

Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya içeriklerinin basına sızdırılmış olması kabul edilemezdir. Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil; müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme maddelerinin açık ihlalidir. Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuki sınırları aşmış ve bir itibar suikastına dönüşmüştür. Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

"FENERBAHÇE'YE OLAN BAĞLILIĞINI GÖSTEREN KISIMLAR BİLİNÇLİ OLARAK MAKASLANMIŞ"

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur: Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir. Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır; aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyhe algı yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun afişe edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran tüm kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz"

