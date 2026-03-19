Anfield'da Galatasaray'ın kabus gecesi! "Noa Lang'ın parmağının koptuğu söylendi"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool'a konuk olan Galatasaray, Anfield Road'da adeta bir sakatlık lanetiyle boğuşuyor.

KABUS OSİMHEN İLE BAŞLADI

Dev maçın ilk yarısında rakip savunmayı yıpratan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, ikinci yarının başında yerini Hollandalı yıldız Noa Lang'a bıraktı. Ancak Galatasaray için asıl kabus dolu dakikalar, maçın son bölümünde yaşandı.

REKLAM PANOSUNA ÇARPTI, PARMAKLARI SIKIŞTI!

Karşılaşmanın 80. dakikasında yaşanılan bir ikili mücadele sonrasında hızını alamayan Noa Lang, saha kenarındaki reklam panolarına çok şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle parmakları panonun arasına sıkışan ve elinde ciddi bir kanama meydana gelen Hollandalı yıldıza sağlık görevlileri anında müdahale etti. Acı içinde yerde kalan ve kanaması durdurulmaya çalışılan Noa Lang, oyuna devam edemeyeceği anlaşıldıktan sonra acil olarak bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hollandalı oyuncunun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, peş peşe gelen bu şok sakatlıkların ardından teknik direktör Okan Buruk, 80. dakikada mecburi olarak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü.

"PARMAĞININ KOPTUĞU BİLGİSİ VAR"

Galatasaray sağlık heyeti, Noa Lang’ın parmağının koptuğu bilgisini muhabirlere aktardı. Acil olarak hastaneye götürülen Noa Lang'ın tedavisine hemen başlandığı ifade edildi. (TRT Spor)