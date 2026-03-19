Anfield'da Galatasaray'ın kabus gecesi! "Noa Lang'ın parmağının koptuğu söylendi"

Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı tarihi Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlık kabusu yaşanıyor! İlk yarının sonunda yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen'in yerine ikinci yarıda sahaya adım atan Noa Lang da inanılmaz bir kaza geçirdi. 80. dakikada reklam panolarına feci şekilde çarpan ve parmakları panoya sıkışarak kanlar içinde kalan Hollandalı yıldız, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Emre Şen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Liverpool'a konuk olan Galatasaray, Anfield Road'da adeta bir sakatlık lanetiyle boğuşuyor.

KABUS OSİMHEN İLE BAŞLADI

Dev maçın ilk yarısında rakip savunmayı yıpratan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, ikinci yarının başında yerini Hollandalı yıldız Noa Lang'a bıraktı. Ancak Galatasaray için asıl kabus dolu dakikalar, maçın son bölümünde yaşandı.

REKLAM PANOSUNA ÇARPTI, PARMAKLARI SIKIŞTI!

Karşılaşmanın 80. dakikasında yaşanılan bir ikili mücadele sonrasında hızını alamayan Noa Lang, saha kenarındaki reklam panolarına çok şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle parmakları panonun arasına sıkışan ve elinde ciddi bir kanama meydana gelen Hollandalı yıldıza sağlık görevlileri anında müdahale etti. Acı içinde yerde kalan ve kanaması durdurulmaya çalışılan Noa Lang, oyuna devam edemeyeceği anlaşıldıktan sonra acil olarak bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hollandalı oyuncunun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, peş peşe gelen bu şok sakatlıkların ardından teknik direktör Okan Buruk, 80. dakikada mecburi olarak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü.

"PARMAĞININ KOPTUĞU BİLGİSİ VAR"

Galatasaray sağlık heyeti, Noa Lang’ın parmağının koptuğu bilgisini muhabirlere aktardı. Acil olarak hastaneye götürülen Noa Lang'ın tedavisine hemen başlandığı ifade edildi. (TRT Spor)

MS
Liverpool Liverpool
4 - 0
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anfield'da Uğurcan Çakır duvarı! Salah'a geçit vermedi, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...Anfield'da Uğurcan Çakır duvarı! Salah'a geçit vermedi, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Anfield'da dev maç öncesi eşine rastlanmamış kriz! Galatasaray - Liverpool maçında hakem değiştiAnfield'da dev maç öncesi eşine rastlanmamış kriz! Galatasaray - Liverpool maçında hakem değişti

En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Eline pompalıyı aldı, pijamasıyla dehşet saçıp geri evine döndü

Eline pompalıyı aldı, pijamasıyla dehşet saçıp geri evine döndü

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

Arda Güler rüzgarı Real Madrid'i estiriyor!

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

