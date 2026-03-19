UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid’in ardından bu akşam da Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid adlarını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Liverpool: 4 - Galatasaray: 0
Barcelona: 7 - Newcastle United: 2
Bayern Münih: 4 - Atalanta: 1
Tottenham: 3 - Atletico Madrid: 2
Devler Ligi’nde eşleşmeler ise şu şekilde oldu:
PSG - Liverpool
Real Madrid - Bayern Münih
Barcelona - Atletico Madrid
Sporting CP - Arsenal
